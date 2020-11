Todos los detalles sobre cómo funciona Call of Duty: Warzone en PS5

La llegada de la PlayStation 5 y el paso a la nueva generación nos entrega bastantes preguntas con respecto al funcionamiento de los principales juegos de la generación que ahora podemos mencionar como "pasada", refiriéndonos a PS4 y Xbox One. Es por eso que nos toca aclarar cómo funciona Call of Duty: Warzone en la nueva generación.

RENDIMIENTO

De buenas a primeras, tendremos una mejoría que se basa en las especificaciones de una consola y otra, ya que la gran actualización de Warzone con notorias mejorías para la nueva generación llegará en el futuro. Activision está trabajando en ella, pero todavía no la veremos. Aún así, hay interesantes mejoras de rendimiento en varias áreas del juego.

TIEMPOS DE CARGA

Como sabemos, la PS5 contará con una SSD personalizada que nos permitirá cargar rápidamente todo. Sin embargo, esta mejora no es tan notoria en esta versión de Warzone, ya que sólo reducirá la carta de aproximadamente 25 segundos que nos lleva del Menú del juego a la partida, a unos 17 o 18 segundos.

Sin embargo, esto cambiará cuando llegue la actualización del juego con mejoras enfocadas en las consolas de nueva generación y la diferencia será mucho más notoria.

RESOLUCIÓN

Nuevamente, deberemos esperar hasta la actualización para ver un salto en el rendimiento y la visual del juego. Por lo que se puede apreciar, Warzone contará con mejoras graficas sutiles, pero que serán mucho más claras en el futuro, con el Raytracing y 4K.

FPS

Warzone corre mucho más establemente a 60 FPS durante prácticamente toda la partida, algo que en la versión para PS4 decae durante los enfrentamientos, por lo que será la versión más óptima de juego que tendremos, a menos que juegues desde una PC Gamer.

TEXTURAS

Así como sucede con los gráficos y la resolución, las texturas no tienen cambios notorios en Warzone por el momento. El juego se aprovechará de estas ventajas de la consola de nueva generación una vez que esté lista su actualización enfocada en PS5 y Xbox Series X|S.

De esta forma, podemos determinar que Warzone todavía no es más que un juego retrocompatible, del cual podemos jugar la versión de PS4 en PS5, por lo que hasta que no esté lista su actualización, no veremos mejoras notorias en el rendimiento.

