¡Llegó el gran día! La PS5 se lanza en México, Estados Unidos y Japón

Son tan sólo unos pocos países los que este 12 de noviembre le dan la bienvenida a la nueva generación de consolas PlayStation, con el lanzamiento de la PS5 por parte de Sony. Y es que los desarrolladores anunciaron que la consola estaría disponible desde este día en México, Estados Unidos y Canadá, al igual que en Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, previo al lanzamiento mundial el próximo 19 de noviembre.

JUEGOS

EXCLUSIVOS

La PlayStation 5 cuenta con varios juegos disponibles desde su lanzamiento, siendo los más destacados los siguientes exclusivos:

• Astro's Playroom (instalado en la consola)

• Demon's Souls

• Marvel's Spider-Man: Miles Morales (junto a Marvel's Spider-Man: Remastered)

• Sackboy: A Big Adventure

OTROS JUEGOS

El resto de los juegos disponibles en PS5, que también se pueden jugar en Xbox Series X y Xbox Series S, son los siguientes:

• Assassin's Creed: Valhalla

• Borderlands 3

• Bugsnax

• Devil May Cry 5: Special Edition

• DiRT 5

• Fortnite

• Godfall

• GTA V

• Just Dance 2021

• L.A. Noire

• Overcooked: All You Can Eat

• Maneater

• NBA 2K21

• No Man's Sky

• Observer: System Redux

• Planet Coaster: Console Edition

• The Pathless

• Red Dead Redemption 2

• Warhammer: Chaosbane - Slayer Edition

• Watch Dogs: Legion

PS PLUS COLLECTION

Además, los jugadores de PlayStation Plus podrán ingresar en PS Plus Collection y descargar gratuitamente cualquiera de estos juegos en su PS5:

• Battlefield 1

• Batman: Arkham Knight

• Bloodborne

• Days Gone

• Detroit: Become Human

• Fallout 4

• Final Fantasy XV

• God of War (2018)

• Infamous: Second Son

• Monster Hunter World

• Mortal Kombat 10

• Persona 5

• Ratchet and Clank

• Resident Evil 7

• The Last of Us: Remastered

• The Last Guardian

• Uncharted 4: A Thief's End

• Until Dawn

"PS5 representa un verdadero salto generacional, y los juegos que experimentarán en los próximos años seguramente cambiarán el gaming para siempre. La SSD de ultra-alta velocidad revolucionará cómo se desarrollan los juegos y cómo se juegan, por no mencionar la incrementada fidelidad y rendimiento que muchos juegos de PS5 ofrecen", comentó Jim Ryan, CEO de Sony, durante el lanzamiento de la consola.

ESPECIFICACIONES

CPU: AMD Zen 2 de 8 núcleos a 3.5 GHz (frecuencia variable)

GPU: AMD RDNA 2 con 10,28 TFLOPs, 36 CUs a 2,23 GHz (frecuencia variable)

RAM: 16 GB GDDR6/256-bit 448 GB / s

Unidad óptica: 4K UHD Blu-ray

Almacenamiento interno: Disco duro SSD de 825GB

Almacenamiento externo: Ranura para SSD NVMe

Este es el comienzo de una nueva generación para Sony, y desde la compañía asegura que veremos el verdadero salto dentro de unos tres años, por lo que tenemos un emocionante camino por delante con la PS5 que ya está entre nosotros.

