Phil Spencer lo tiene claro: el objetivo no es vender más consolas que Sony

Poco falta para que la nueva generación de consolas salga a la venta con la Xbox Series X por parte de Microsoft y la PlayStation 5 por parte de Sony. Muchos esperan una pelea ferviente entre ambas compañías, pero parece que los de Redmond no tienen muy en cuenta esto.

En una reciente aparición en el show Animal Talking, Phil Spencer, Jefe de la marca Xbox, explicó con mucha sinceridad cuál es el objetivo de la compañía y reveló que la pelea con Sony no es el foco principal de cara a la nueva generación.

estoy increíblemente emocionado por la alineación de juegos que estamos construyendo, es una diferencia fundamental con respecto a la guerra de consolas tradicional como la gente la entiende

En una recopilación hecha por el portal especializado Generación Xbox, se destacan algunas de las declaraciones de Spencer en el podcast de Nintendo, llamado Animal Talking.

"Queremos que la gente sienta que es miembro de Xbox. Y que la pertenencia a Xbox no se trata de un dispositivo, puede ser varios dispositivos.

Quiero tener una gran experiencia en la televisión del salón y creo que Xbox Series X va a ofrecer eso, estoy increíblemente emocionado por la alineación de juegos que estamos construyendo, es una diferencia fundamental con respecto a la guerra de consolas tradicional como la gente la entiende.

¿Cuántas consolas vendo frente a cuántas consolas vende otra empresa? Ya sea Sony o Nintendo u otras empresas en su día, simplemente no somos nosotros… ese no es nuestro enfoque."

Para explicar esto, Spencer dio un ejemplo demostrando que Xbox ya dejó a un lado la famosa guerra de consolas y plataformas, y tiene una visión de unificación de videojuegos para mejorar el entorno y la comunidad.

"Si la guerra de consolas tradicional fuera nuestro enfoque, no pondríamos nuestros juegos en PC, no pondríamos nuestros juegos en Xbox One, no haríamos xCloud y permitiríamos que la gente jugara juegos en sus teléfonos.

Y no estoy menospreciando el enfoque de otras personas, pero cuando hablo con fans y clientes, lo que digo es que cuando eres miembro de Xbox, queremos construir la experiencia a tu alrededor."

De esta manera, Phil Spencer nos deja claro que el enfoque es darle a los jugadores la mejor experiencia posible en Xbox y que ese sea el motivo por que cual elijan la consola, y su motivación para mejorar, no superar a otras marcas, consolas o compañías.

Podcast completo (en inglés)

