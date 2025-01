Mercado de fichajes: Los cuatro pedidos de Guardiola al Manchester City cuestan 140 millones de euros

Manchester City empieza a recuperarse de una racha sin precedentes en el ciclo de Pep Guardiola por el Etihad. Todo ello mientras el mercado de fichajes avanza y desde el Reino Unido hablan de cuatro operaciones puntuales donde el catalán buscará reforzar una plantilla golpeada por las lesiones en cada línea. En caso de conseguir todos los objetivos se habla de un desembolso cercano a los 140 millones de euros que debería terminar de completarse para cuando culmine la primera fase de la Champions League.

Los primeros 40 millones de euros a invertir parten de las informaciones publicadas por Il Messaggero. Se habla de un Manchester City que estaría interesado en fichar al italiano de 23 años Nicolò Rovella. Un futbolista perteneciente a la Juventus que actualmente se encuentra cedido en Lazio. La baja de Rodri ha supuesto el mayor de los dolores de cabeza para un Guardiola que habría pedido un reemplazante de peso para el jugador más gravitacional de su estilo de juego en el Etihad. Entidades como Newcastle o Arsenal ya han sido relacionadas en el pasado con el volante transalpino.

Diarios como MARCA hablan de un Lens que pediría 20 millones de euros por el zaguero Abdukodir Khusanov. El defensor de 20 años e internacional por Uzbekistán lleva apareciendo en diferentes portales como una de las principales cartas que medita extraer Manchester City en este mercado de fichajes. La racha de lesiones y bajos rendimientos en dicha zona del campo preocupa a un Guardiola que vive su campaña con menor cantidad de porterías a cero como efectividad sin balón. Real Madrid también ha aparecido como uno de sus potenciales destinos en caso de dejar Lens de la Ligue 1.

“La misión del Manchester City por Vitor Reis se encuentra en curso en Brasil. Incluso hoy y en las próximas horas/días podría completarse todo. El central brasileño de 18 años es un objetivo clave después de que Brighton y otros clubes sufrieran ofertas rechazadas… …El Manchester City está trabajando duro en ello y con una oferta de 40 millones. Se están llevando a cabo negociaciones. Acuerdo en marcha”, informaba igualmente Fabrizio Romano sobre un defensor que también ha sido relacionado con Real Madrid. No nos olvidemos que Palmeiras llegó a firmar un acuerdo de renovación con el futbolista donde la cláusula de rescisión para dejarle marchar de Sao Paulo rozaría los 100 millones. Es para muchos la operación más complicada que se tiene en este momento.

Omar Marmoush, el nuevo Salah por el que puja Guardiola: GETTY

Por último pero no menos importante aparece la figura del nuevo Mohamed Salah. El delantero egipcio de 25 años del Eintracht Frankfurt Omar Marmoush también se encontraría en la hoja de ruta de un equipo donde Guardiola necesita tantos de la segunda línea y para quitar responsabilidades en este sentido a Erling Haaland. Acumula de momento 18 goles y 12 asistencias en los 24 partidos disputados en todas las competiciones. The Athletic le ve como el máximo objetivo dame un mercado de fichajes donde no nos olvidemos que ningún futbolista incorporado podrá participar en las últimas dos jornadas de esta reforma de la Champions.

Agente de Khusanov aprieta al Manchester City

Recordemos que junto al equipo de Guardiola han surgido diversos rumores de un posible seguimiento por parte del Real Madrid al defensor del Uzbekistán. En las últimas horas sus representantes aseguraron contar con varias propuestas de cara a las próximas semanas del mercado: “La decisión final la toma el jugador y todos debemos entender que él es la persona principal…No tenemos prisa y después de recibir todas las ofertas, el jugador y su familia tomarán una decisión”.

Kevin De Bruyne, primera posible gran baja en Manchester City

El centrocampista belga termina contrato el 30 de junio del 2025. Todo ello mientras por Estados Unidos se sueña con que pueda incorporarse a las filas del San Diego FC. Hablamos de la nueva franquicia de la Major League Soccer de Lionel Messi y que en un pasado no muy lejano recordemos que incluso estuvo a punto de incorporar a la figura de Sergio Ramos. Kevin De Bruyne, indican portales como The Guardian, Telegraph o Sky, ni mucho menos tiene su continuidad asegurada pensando en la próxima campaña.

