Phil Spencer, jefe de Xbox, se rinde ante el DualSense de PS5

Llevamos algo más de una semana desde el lanzamiento oficial de la PlayStation 5 en todo el mundo y no sólo la consola está ampliamente superando a Xbox Series X|S en ventas, o al menos en los países de donde tenemos los primeros reportes, y es que a pesar de ser menos potente, la consola de nueva generación de Sony tiene una gran ventaja: el DualSense.

El novedoso mando de la PS5, sumado a las mejoras tecnologicas que ofrece la consola, son un combo explosivo, y cada fanático que lo prueba queda enamorado del sentimiento de juego que ofrece este nuevo duo de consola y mando.

Incluso Phil Spencer, Jefe de Xbox, quedó maravillado por el sentimiento que entrega el DualSense y lo comentó en una charla con The Verge. "Aplaudo lo que hicieron con el mando, no por -bueno, no debería decir que no por las especificaciones del mando-, sino por más que sólo las especificaciones del mando", comentó Spencer, al referirse al DualSense de PS5, entendiendo que lo que hicieron con él, fue llevarlo al siguiente nivel.

"Creo que para todos nosotros en la industria es necesario aprender de los demás, y la innovación hacia la que nos empujamos. Ya sea la distribución del negocio en un modelo como el de Game Pass, o la tecnología de los mandos, o lo que fue la Wii en su día, que claramente tuvo un impacto en nosotros cuando nos lanzamos e hicimos Kinect y Sony hizo sus mandos Move", reflexionó el mandamás de Xbox.

Juegos como Astro's Playroom, Call of Duty: Black Ops Cold War o Marvel's Spider-Man: Miles Morales están directamente pensados para enseñarnos todo lo que podemos disfrutar del nuevo mando y las diferentes sensaciones que nos puede entregar, y PlayStation Studios tiene varios títulos pensados para llevarlo incluso al siguiente nivel.

