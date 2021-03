Pokémon GO: Todos los detalles del evento 'En Busca de Leyendas'

La Temporada de Leyendas finalmente comenzó en Pokémon GO, y se trata de la primera muestra de lo que se anticipaba a finales del año pasado con el anuncio de GO Beyond, la nueva forma de disfrutar del juego de realidad aumentada para móviles que disfrutaremos a partir de ahora.

El primer evento fue revelado y llega bajo el nombre de "En Busca de Leyendas", y se trata del primer paso de lo que es la persecución de nuevos legendarios en Pokémon GO. A pesar de ello, no se anunciaron Pokémon Legendarios en el evento, pero sí varias novedades interesantes.

¡La Temporada de leyendas comienza con la búsqueda de Pokémon Legendarios! Abran los ojos, porque verán muchísimos Nosepass que les ayudarán a olisquear las pistas y a Pokémon de tipo Tierra, Roca y Acero. ���� https://t.co/UULDJrdi2c pic.twitter.com/KhKHuR8ztb — Pokémon GO Latinoamérica (@PokemonGoAppLA) March 2, 2021

DETALLES DEL EVENTO EN BUSCA DE LEYENDAS

• Pokémon Tipo Tierra, Roca y Acero aparecerán con mayor frecuencia.

• Nosepass y Probopass variocolor llegan por primera vez a Pokémon GO.

• Diglett, Geodude, Magnemite, Nosepass, Aron, Baltoy, Roggenrola y Drilbur aparecerán con mayor frecuencia en estado salvaje.

• Diglett de Alola, Geodude de Alola, Magnemite, Nosepass, Aron, Lairon, Beldum, Roggenrola y Drilbur se sentirán atraídos a Inciensos con mayor frecuencia.

• Magnemite, Nosepass, Aron, Baltoy, Beldum y Drilbur eclosionarán de huevos de 5km.

• Diglett de Alola, Nosepass, Roggenrola, Drilbur, Ferroseed y Klank aparecerán en Incursiones de una estrella.

• Graveler de Alola, Magneton, Skarmory y Metang aparecerán en Incursiones de tres estrellas.

El evento estará disponible en Pokémon GO desde el próximo martes 9 de marzo hasta el domingo 14 de marzo.

