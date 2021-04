Pokémon GO: Guía completa del evento de Primavera ¡Llega Mega Loppuny!

No es novedad que el hemisferio norte es el elegido para seleccionar los eventos estacionales en prácticamente todos los videojuegos que cuentan con ellos, y Pokémon GO no es la excepción. Es por eso que los Entrenadores podrán encontrarse con las siguientes novedades destacadas en el evento de primavera:

DETALLES EVENTO DE PRIMAVERA EN POKÉMON GO

• Exeggcute, Marill, Plusle, Minun, Buneary, Bunnelby y otros Pokémon se podrán encontrar con mayor frecuencia en estado salvaje.

• Bunnelby podrá aparecer en su versión variocolor.

• Pikachu con corona de flores regresa y se podrá encontrar en estado salvaje.

• Happiny con corona de flores eclosionará de huevos. Chansey con corona de flores se podrá encontrar en estado salvaje y evolucionar uno te permitirá obtener un Blissey con corona de flores.

• Exeggcute oscuro estará con mayor frecuencia en los equipos de los reclutas del Team GO Rocket.

• Exeggcute, Eevee con corona de flores, Pichu con corona de flores, Happiny con corona de flores, Togepi, Azurill, Buneary, Munchlax, Rufflet y Bunnelby eclosionarán de huevos de 2km.

• Azumarill, Rufflet y varios otros podrán encontrar como recompensa por completar las tareas de investigación exclusivas del evento.

• Mega Lopunny se presenta en Pokémon GO dentro de las Mega Incursiones.

• Captura los Pokémon destacados del desafío de colección para conseguir un Huevo Suerte, energía de Mega Lopunny y experiencia.

• Los Huevos Suerte durarán una hora y los huevos necesitarán la mitad del tiempo para eclosionar si son puestos en una incubadora durante el evento. Además conseguirás doble de caramelos por eclosión durante el evento.

El evento de Primavera en Pokémon GO estará disponible del 4 al 8 de abril.

¡Este mes, Giovanni tendrá a Zapdos oscuro a su alcance! Si aún no lo han hecho, completen la última investigación especial del Team GO Rocket para ganar un superradar Rocket y localizar a Giovanni. pic.twitter.com/QPb70t7aJ3 — Pokémon GO Latinoamérica (@PokemonGoAppLA) April 3, 2021

