Pokémon GO realizará aún más cambios durante la cuarentena extendida

No es ningún secreto que el juego más afectado -negativamente- por la Pandemia del COVID-19 que azota al mundo es Pokémon GO. Es por eso que Niantic ha lanzado ya varias medidas para que los Entrenadores puedan jugar a pesar de no salir de casa, con la cuarentena total que han tomado la mayoría de los países como medida.

En un primer momento las medidas parecieron correctas, pero Niantic tiene que adaptarse constantemente ante la extensión de esta cuarentena, donde los Gobiernos de los distintos países van anunciando en sucesión que cada vez son más días los que la población debe quedarse en sus hogares.

A raíz de esto, a las medidas que pueden ver en el enlace que aparece arriba, se sumarán medidas en dos otras características del juego: la función de Sincroaventura y los eventos programados de Pokémon GO Fest que, lamentablemente, parece que no podrán ser llevados a cabo.

SINCROAVENTURA

Pokémon GO quiere que te mantengas activo dentro de tu hogar. Actividades como limpiar tu casa y correr en una cinta cuentan para los logros en el juego. Haremos mejoras en la Sincroaventura para que funcione mejor con el movimiento dentro de tu hogar y actividades.

POKÉMON GO FEST

Los eventos no se podrán llevar a cabo, por lo que Niantic está ideando una nueva manera para participar de un evento durante este período. El equipo de creatividad está 100% enfocado en entregar una nueva manera de celebrar GO Fest, y más detalles serán entregados en los próximos días.

Por otra parte, la principal característica de Pokémon GO es explorar el mundo y capturar Pokémon, por lo que Niantic también anticipó que están intentando desarrollar una manera mediante la cual los jugadores puedan "revisitar" lugares en los que han estado en el pasado, aunque habrá que ver en qué momento estará lista dicha mecánica.

