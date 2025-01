Desde el momento en que se hizo futbolista oficial del club inglés, es protagonista en nuestro país por el cariño que le tiene la gente. Oliver Sonne está siempre visto por los hinchas de la Selección Peruana, quienes ahora se hacen cercanos al Burnley, de cara a un cierre de temporada de lujo. Donde esperan ascender a la Premier League de forma directa. Mientras eso sucede, las declaraciones recientes de Oliver Sonne han sido bastante potentes. Tocando varios temas, en especial uno que interesa mucho en nuestro país.

¿Qué dijo Oliver Sonne sobre Jorge Fossati?

En una nota reciente con el Burnley, entrevista apenas llegó al plantel del cuadro inglés. El popular Vikingo fue muy claro de cara a la situación que vive ahora mismo. Soltando un concepto que no le gustará nada de nada al todavía entrenador de la Selección Peruana. Porque deja expuesto el tiempo perdido con Jorge Fossati: “Burnley se interesó en la penúltima ventana y decidí aceptar la oferta en esta. Me gusta ser lateral. Puedo correr, anotar y asistir. Me gusta defender, pero prefiero atacar. Puedo ser 8. Mi abuela es peruana y estoy orgulloso de defender a Perú”.

¿Qué hizo Jorge Fossati con Oliver Sonne en la Selección Peruana?

Podemos notar en su afirmación, como es que Oliver Sonne destaca que podría ser un jugador mejor trabajado y valorado en la zaga defensiva, como lateral derecho. Sabe jugar en otras posiciones, siendo esto último lo que hizo Jorge Fossati en la Selección Peruana. Que directamente lo había puesto como volante de marca casi, para cuidarle el puesto a Luis Advíncula y Andy Polo. Quienes eran los habituales titulares para El Nonno, en el equipo de todos. Generando destrato para el Gringo.

ver también Sporting Cristal no solo le quitó a Catriel Cabellos: Ahora buscan a una urgencia de Alianza Lima

ver también Universitario de Deportes tenía todo listo para jugar con campeón mundial pero pasó algo increíble

¿Qué dicen en Burnley sobre Oliver Sonne?

El entrenador principal del equipo conocido como Clarets, Scott Parket, mencionó su referencia sobre el flamante refuerzo, el defensor peruano Oliver Sonne. Quien acaba de ser presentado con la camiseta del Burnley, y recién estará a disposición de su trabajo como director técnico: “El club lleva tiempo siguiéndole la pista. Lo trajimos para competir —obviamente— en una posición que —probablemente— es un poco grande. Aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo en su juego”.

Oliver Sonne entrenando en Burnley. (Foto: Burnley).

Publicidad

Publicidad

Afirmando que lo conoce bien, y que le dará muchas respuestas de ahora en adelante al Burnley. Se puede decir que Oliver Sonne, para ellos, es el fichaje ideal: “Es un lateral ofensivo, físicamente muy bueno. Tengo muchas ganas de trabajar con él. Durante los últimos tres o cuatro días desde que estuvo aquí parece un muy buen chico y, como dije, mirándolo desde lejos, es alguien a quien realmente estoy buscando con ganas de trabajar”. Los mejores deseos para el futbolista de La Blanquirroja, en su incursión por la liga de ascenso en Inglaterra.