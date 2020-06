Pokémon GO revela los eventos especiales que tendrá en el mes de julio

Un nuevo mes está a punto de comenzar y Niantic listó todos los eventos que ha ido anunciado durante las últimas semanas -y reveló algunos nuevos- que se podrán vivir en Pokémon GO a lo largo del mes de julio, destacando a Kyurem como nuevo Jefe de Incursiones.

RECOMPENSAS DE INVESTIGACIÓN EN JULIO

Desde el miércoles 1 de julio y hasta el sábado 1 de agosto, el Pokémon Tipo Roca, Larvitar, estará disponible a través de los encuentros de Investigación. Si tienen suerte, pueden incluso encontrar uno variocolor.

NUEVO JEFE DE INCURSIONES NIVEL 5

Primero fue Reshiram, luego Zekrom y a partir del próximo martes 7 de julio será Kyurem quien llegue a Pokémon GO como Jefe de Incursiones de Nivel 5 en el juego. El Pokémon Legendario tipo Hielo/Dragón estará disponible durante un par de semanas y cada viernes a las 18:00hs (hora local) habrá Horas de Incursiones donde se destacará a Kyurem.

POKÉMON DE HORAS DESTACADAS

Durante el mes de julio, las Horas Destacadas se celebrarán cada martes a las 18:00hs (Hora Local) y cada uno destacará un Pokémon diferente, y bonificaciones especiales.

Martes 7 de Julio de 2020: Taillow será el Pokémon Destacado y los Entrenadores recibirán el doble de caramelos por transferir Pokémon.

Martes 14 de Julio de 2020: Zubat será el Pokémon Destacado y los Entrenadores recibirán el doble de experiencia por evolucionar Pokémon.

Martes 21 de Julio de 2020: Oddish será el Pokémon Destacado y los Entrenadores recibirán el doble de Polvos Estelares por capturar Pokémon.

Martes 28 de Julio de 2020: Buizel será el Pokémon Destacado y los Entrenadores recibirán el doble de experiencia por capturar Pokémon.

DÍA DE LA COMUNIDAD

En fecha aún no confirmada, será Gastly el Pokémon Destacado del Día de la Comunidad de julio en Pokémon GO. El Pokémon Tipo Fantasma/Veneno de la Primera Generación fue segundo en las votaciones que se llevaron a cabo en mayo, y por eso llegará al Día de la Comunidad en julio.

DESAFÍOS DEL GO FEST

Los desafíos diarios del GO Fest comenzarán con los eventos del Cuarto Aniversario de Pokémon GO. Habrá desafíos semanales para desbloquear más y más Pokémon para el GO Fest y toda la información detallada se puede encontrar en el siguiente enlace.

Estas son las principales novedades de cara a los eventos que se presentarán en Pokémon GO durante el mes de julio.

