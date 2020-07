Primer gameplay de WWE 2K Battlegrounds presentado en el Nintendo Direct Mini

Como ya hemos reportado y fue anunciado oficialmente, no tendremos un nuevo juego de la saga principal WWE 2K este año, ya que los desarrolladores buscarán tomar el año para entregar el mejor título posible en 2021. Sin embargo, WWE 2K Battlegrounds llegará en su lugar.

El juego con estilo arcade fue presentado meses atrás por 2K y luego de varios trailers, finalmente pudimos ver un gameplay del juego. Este fue presentado en el Nintendo Direct Mini que la compañía japonesa realizó anticipando algunos de los juegos que llegarán próximamente a la Switch.

El gameplay muestra un Fatal Four Way entre Asuka, Big E, Cesaro y Kofi Kingston, cuatro de las Superestrellas de la WWE, los cuales utilizaron a Jeff Hardy, John Cena, Andre The Giant y Stone Cold Steve Austin como sus personajes.

Como pudimos ver, el juego tiene acción constante, y presenta elementos un tanto fantasiosos, como poder tomar una motocicleta como arma, o un cocodrilo atacando a los luchadores en ringside. Así mismo, los luchadores podrán utilizar movimientos con alucinantes efectos especiales.

WWE 2K Battlegrounds se lanzará el próximo 18 de septiembre para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (vía Steam) y Google Stadia.

