RNG y Pentanet dan un gran show en el MSI 2021 de League of Legends ¡57 Kills!

Royal Never Give Up ya logró su paso al Rumble Stage del MSI 2021, aún así le quedan algunas partidas por disputar. Y esto puede ser el motivo por el cual se los vio bastante más relajados en su duelo ante Pentanet.GG, donde dieron un gran espectáculo de League of Legends.

RNG dominó el juego temprano, pero regalaron varias peleas en equipo y esto permitió que Pentanet se recupere, con asesinatos en Urgot y Nidalee que fueron los dos campeones que buscaron remontar la partida, e incluso lograron obtener un Baron Nashor.

Aún así, la superioridad de RNG se hizo notar, con Ming, Cryin y Xiaohu haciendo todo el tiempo necesario para que GALA pudiera destruir a los rivales con las flechas de Varus, lo cual fue clave para definir la partida luego de un buen rato de pelear y conseguir múltiples asesinatos por bando.

Está claro que RNG es el líder absoluto del grupo (6-0) y tendrá que volver a enfrentar a Pentanet y Unicorns of Love para ver si termina la fase invicto, mientras que los otros dos equipos serán quienes se disputen el segundo lugar para ver quién acompaña a los chinos en el Rumble Stage.

