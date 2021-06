Reimaginan HALO: Infinite como si fuera un juego para Nintendo Switch

Luego de una mal recibida primera presentación a mediados del 2020, 343 Industries ha tenido que rediseñar HALO: Infinite, y en la presentación de Xbox durante la E3 2021, el juego se convirtió en lo más destacado de la conferencia.

Sin embargo, un atrevido fanático se imaginó un mundo paralelo, en el que HALO: Infinite fuera la gran revelación por parte de Nintendo -que también se presentó en la E3 2021-, y cómo sería el juego si se lanzara para Nintendo Switch.

Imagen: TheChunkierBean (YT)

Por si fuera poco, no sólo se trata de imágenes de lo que sería una versión para Switch con gráficos del estilo Breath of the Wild, sino todo un trailer emulando lo que 343 Industries mostró con gráficos en 4K para Xbox Series X|S, pero con el motor que lo correría la Switch y así es como se ve:

Trailer de Halo: Infinite como juego de Nintendo Switch

La realidad es que el juego luce bastante bien en escenarios, armas y movilidad del Master Chief. Aún así, parece improbable que en algún momento veamos a HALO dentro de una Nintendo Switch (a menos que juegues con su skin en Fortnite), pero no está de más disfrutar con este video.

Phil Spencer explica por qué HALO: Infinite no tiene fecha de lanzamiento confirmada

Por lo pronto, el HALO: Infinite se lanzará este mismo año, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada. Esto, como explicó Phil Spencer en una reciente entrevista en Dropped Frames, se debe a la ventana de lanzamiento del resto de juegos y de la competencia.

Aún así, aseguró que en su caso, "es un rango de tres y cuatro semanas, pero no tenemos el día exacto todavía", demostrando que no es una cuestión de meses de diferencia entre las fechas que tienen pensadas para el lanzamiento de HALO: Infinite.

