Resultados de la Copa América 2020 de Free Fire ¡LOUD Campeón!

Chegamos até aqui com a vontade de fazer algo grande, mostrar que todo o suor colocado dentro do jogo tem o seu valor. Representamos o nosso país pelo continente e saímos com a vitória, mas não somente isso, também realizamos um sonho que vai além do que é possível descrever. Somos LOUD, não abaixamos a cabeça ou temos medo de qualquer desafio. Estamos prontos pra enfrentar qualquer barreira em busca dos nossos objetivos. Não viemos aqui para lutar apenas pelo título, mas sim pra poder representar toda a família que nos dá força todos os dias para irmos além. Agradecemos todo o carinho de vocês nessa Copa América, e também o apoio dos nossos patrocinadores, @discordapp e @nimotv_brasil, que acreditaram em nós desde o começo dessa jornada. A experiência de vir para o México competir foi incrível e vamos chegar no Brasil ainda mais forte pra representar nossa torcida! Parabéns @loud.will, @loud.shariin, @loud_vinizx e @loud_bradoock! Vocês são sensacionais e ainda tem um futuro brilhante pela frente, juntos ainda vamos fazer história!

