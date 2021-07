EA Sports dio a conocer grandes novedades con respecto al nuevo Madden NFL 22, y los jugadores finalmente descubrieron cuáles serán las mejores opciones como receptores abiertos. Esto se debe a que se confirmó el Top 10 de WR en el nuevo juego de la franquicia.

Para EA Sports estos son los 10 mejores WR en el Madden NFL 22:

1- Davante Adams (Green Bay Packers) >>> 99 Overall

2- DeAndre Hopkins (Arizona Cardinals) >>> 98 Overall

3- Tyreek Hill (Kansas City Chiefs) >>> 98 Overall

4- Stefon Diggs (Buffalo Bills) >>> 97 Overall

5- Julio Jones (Tennesse Titans) >>> 97 Overall

6- Michael Thomas (New Orleans Saints) >>> 94 Overall

7- Keenan Allen (Los Angeles Chargers) >>> 93 Overall

8- Amari Cooper (Dallas Cowboys) >>> 92 Overall

9- Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers) >>> 91 Overall

10- Allen Robinson (Chicago Bears) >>> 90 Overall

Esta podría ser la última temporada de Davante Adams en los Packers de Green Bay, ya que las negociaciones de su nuevo contrato fueron interrumpidas por diferencias salariales, así que habrá que ver qué tan en sintonía esta con el equipo en la temporada que fue elegido como el mejor receptor abierto del Madden.

Cabe destacar que los ratings se actualizarán nuevamente a mitad de temporada, como suele suceder en la franquicia Madden.

Fecha de lanzamiento del Madden NFL 22

El Madden NFL 22 será lanzado el 20 de agosto para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Origin y Steam, Xbox One, PlayStation 4, y Google Stadia.