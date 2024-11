Las cuatro finales que le esperan a Mbappé, Ancelotti y Vinicius para evitar una pesadilla con Real Madrid

Parón de selecciones en un Real Madrid donde se buscan respuestas al momento que viven los hombres de Carlo Ancelotti. Kylian Mbappé, Vinicius y compañía tienen cuatro finales para evitar una pesadilla sin precedentes en cuanto a calendario se refiere y que terminaría apenas sobre el inicio del mes de marzo del 2025. El mercado de fichajes no es el mayor reto para el actual campeón de Europa y España.

Todo apunta y mira a la UEFA Champions League. Formato nuevo en un torneo donde Real Madrid tiene 6 puntos de 12 posibles y donde ahora mismo los hombres de Carlo Ancelotti son 18 en la tabla general. Un escenario que los llevaría a jugar un playoff en el inicio del 2025 antes de llegar a octavos de la Copa de Europa y que dejaría un escenario sin precedentes en la historia de la casa blanca.

Si los merengues no van a octavos de Champions de manera directa y siempre que no los eliminen en Copa del Rey en las dos primeras rondas, jugarán cada tres días todas las semanas hasta marzo. Hablamos de una temporada que puede llegar hasta 74 partidos posibles en este escenario marcado por los cambios en el calendario. Todo esto rodeado de una plaga de lesiones que ya ha afectado hasta a 19 jugadores del club. Hay que ganar todo lo que viene para evitarlo.

Liverpool, Atalanta, Brest y Salzburgo. Es lo que le queda a Real Madrid en esta primera fase de la Champions. Los principales pronósticos hablan de un mínimo de 16 puntos para meterse entre los 8 primeros de la tabla general cuando lleguemos al final de esta fase inicial del certamen. Habrá que apretar como nunca, sin descuidar un campeonato local donde Barcelona lidera con 3 puntos de ventaja. La cuentas son claras y hablan de un contexto inesperado para un equipo que del que las expectativas eran máximas.

Real Madrid y Ancelotti, sin margen de error tras la derrota ante AC Milan: IMAGO

“Hemos hablado y hemos intentado evaluar la situación con los jugadores. Pensamos haber encontrado la solución. Obviamente, esto es la teoría y luego está la práctica sacando mañana una versión distinta a los de los últimos partidos. Veo al equipo unido, motivado, consciente de lo que está pasando y consciente de que hemos detectado la solución”, reflexiones de un Carlo Ancelotti que sabe lo que hay en juego. Su equipo viene de vencer al Osasuna en un Bernabéu donde ya se vive el parón de selecciones.

Los jugadores de Real Madrid convocados a sus selecciones

Jude Bellingham (Inglaterra), Antonio Rüdiger (Alemania), Eduardo Camavinga (Francia), Luka Modric (Croacia), Brahim (Marruecos), Vini Jr. (Brasil), Fede Valverde (Uruguay) y Arda Güler (Turquía) son los convocados de este parón por el conjunto blanco. Una camada donde finalmente Kylian Mbappé no dijo presente por las medidas de Didier Deschamps.

El ex Real Madrid que descarta regresar

Nacho habló en las últimas horas. Lo hizo por primera vez desde su adiós a España y como jugador de un fútbol saudí en alza. Niega contactos con el conjunto blanco y afirma que las puertas están cerradas: “El Real Madrid no me ha llamado. ¿Si me llaman para volver? Ni me lo planteo, por supuesto. Tenía muy clara la decisión sabiendo que otra vez hubiera jugado treinta, cuarenta o cincuenta partidos. Eso no me hacía cambiar la idea que tenía en la cabeza. Si me llamaran, yo estoy aquí muy feliz. Me toca sufrir con el Real Madrid como aficionado”.

