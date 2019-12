Revelan los requisitos mínimos para Resident Evil 3 Remake en PC

Capcom anunció el remake del Resident Evil 3 hace unos días y los fanáticos estallaron en las redes sociales, con la posibilidad de enfrentarse a un Nemesis de actual generación, aunque siempre quedará la nostalgia por el original.

Si el año pasado el remake del RE2 fue un éxito, tanto a nivel de jugabilidad como de ventas, sólo se puede esperar que el RE3 le de a Capcom aún más beneficios, ya que parecen haber encontrado la fórmula para que los remakes se sientan como nuevos juegos, manteniendo las bases de los clásicos.

Aún así y a pesar de todas las actualizaciones visuales, efectos y sonido, el juego no supone un reto para el que se necesitan ordenadores de última generación, como ya lo demostró el RE2 y volverá a suceder en el RE3, que tendrá los siguientes requisitos mínimos para poder correrlo en PC:

Requiere un Procesador y S.O. de 64bit

Sistema Operativo: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)

Procesador: Intel® Core™ i5-4460 or AMD FX™-6300 or better

Memoria: 8 GB RAM

Tarjeta Gráfica: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM

DirectX: Version 11

Resident Evil 3 Remake será lanzado el 3 de abril de 2020 para consolas Xbox One y PS4, al igual que para PC. El juego vendrá con una versión de Resident Evil: Resistance, el más reciente juego de la saga y quienes preordenen el título podrán tener los aspectos clásicos de Jill Valentine y Carlos Oliveira.

