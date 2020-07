Riot lanza un misterioso video de Yone en las redes de League of Legends Taiwan

Lillia hizo su flamante llegada a League of Legends hoy mismo, y es el primero de los dos campeones que llegarán a League of Legends durante el evento Flor Espiritual, ya que pronto tendremos también al hermano de Yasuo, Yone, como nuevo campeón.

Justamente, los teasers sobre Yone han comenzado en las redes sociales de League of Legends, y más específicamente en el Facebook de League of Legends Taiwan, donde ha aparecido un nuevo y misterioso video corto, presentando una silueta entre sombras.

El video cuenta con la frase "En la oscuridad", la cual describe perfectamente la oscuridad que domina gran parte de los once segundos en los que se ven algunos destellos de la silueta del personaje.

Extrañamente, el video no fue lanzado en el resto de las redes sociales de League of Legends (todavía), pero no tardó mucho en hacerse eco por los fanáticos en diferentes partes del mundo. Y la mayoría concuerda con que la silueta corresponde al nuevo campeón que veremos muy pronto en la Grieta del Invocador.

Lee También