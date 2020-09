Rocket League Free To Play presenta su Temporada 1

Ya que Rocket League se volverá free to play el 23 de Septiembre, Psyonix presentó el adelanto de la Temporada 1 que estará disponible el mismo día. Un nuevo Rocket Pass, Temporada Competitiva y Torneos Competitivos comenzará el próximo miércoles a las 8 AM PDT (10 AM CDT) y terminará hasta el 9 de diciembre (Los jugadores actuales de Rocket League comenzarán un poco antes, el 22 de septiembre, esta temporada competitiva).

Rocket Pass

Este Rocket Pass celebra el legado de Rocket League y viene con más de 70 categorías de objetos inspirados en la historia del juego. Todo empieza con el potente coche nuevo, Harbinger. Inspirado por un clásico de Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars, Harbinger moderniza el estilo de sus predecesores. Harbinger viene desbloqueado inmediatamente con el Rocket Pass Premium.

Temporada Competitiva

La temporada 1 empieza el 23 de septiembre, y se estrenarán los nuevos torneos competitivos 3v3. Igualmente habrá un nuevo menú de desafíos cuando empiece la temporada 1. Donde los jugadores podrán ver el progreso de sus desafíos semanales y de toda la temporada, así como otros eventos por venir.

Completa tus desafíos

No te olvides de explorar el nuevo menú de desafíos cuando empiece la temporada 1. Será tu centro de control desde donde podrás ver el progreso de tus desafíos semanales y de toda la temporada, así como otros eventos por venir. Completa los desafíos disponibles para desbloquear XP y drops. Los desafíos de la temporada no vencerán hasta el final de la temporada 1 y, a medida que avance la temporada, se irán desbloqueando más. Recuerda que los desafíos semanales vencen todos los miércoles y luego se reemplazan por desafíos semanales nuevos, ¡así que asegúrate de completar el tuyo para desbloquear recompensas nuevas!

