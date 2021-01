Reportan que Uncharted 5 estaría siendo desarrollado pero no por Naughty Dog

Así como Nathan Drake es uno de los personajes más icónicos de la historia de los videojuegos, la franquicia Uncharted también es una de esas IPs que prácticamente todos los gamers alguna vez jugaron. Su paso al mundo cinematográfico con la película que tiene a Tom Holland como protagonista sería el momento perfecto para revivir lo que parecía cerrado ya con a Thief's End.

Y es que nuevamente han reflotado los rumores de que la quinta entrega de Uncharted está siendo desarrollada, aunque ésta vez no está en manos de Naughty Dog, el estudio que estuvo a cargo de los juegos previos, sino que San Diego Studio, un estudio propio de Sony, tendría a cargo el nuevo juego.

Y esto surge debido al perfil de LinkedIn de Michael Mumbauer, ex cabeza del estudio y director principal de artes visuales de PlayStation Worldwide Studios, el cual refleja lo siguiente:

"Su más reciente logro es haber creado un nuevo equipo de desarrollo de juegos AAA de acción/aventura para PlayStation. Ubicado en San Diego y utilizando un motor de tecnología propio, éste equipo fue ensamblado para expandir franquicias existentes y crear nuevas historias para la próxima generación de gamers".

Si bien no habla explicitamente de Uncharted 5, es sabido que éste estudio ha reclutado varios ex trabajadores de Naughty Dog, quienes tuvieron influencia en el desarrollo tanto de la franquicia Uncharted como The Last of Us, por lo que tienen experiencia en dos de las sagas más icónicas de PlayStation.

En este 2021 se cumplirán 5 años del lanzamiento del mencionado Uncharted 4: A Thief's End, el cual fue el cierre de las aventuras de Nathan Drake, y ya sea con él como protagonista o con otros personajes, parece bastante claro que no falta mucho para que la franquicia vuelva a resurgir con una nueva entrega, en ésta ocasión, enfocada en PlayStation 5.

