Gamescom 2021 se está perfilando para ser uno de los eventos más importantes del año en materia de videojuegos, y ahora acaba de sumar una bomba. Como apuntaron los canales oficiales del evento y de la saga, habrá un nuevo juego de Saints Row anunciado durante la conferencia.

También lee:

• Anuncian Quake remasterizado: ya está disponible en PC y consolas

En el primer día de Gamescom 2021, el Opening Night Live que será conducido por Geoff Keighley, se mostrará lo que parece ser un reboot de Saints Row. Aunque no se afirma directamente, el graffiti con la palabra "rebooting" es evidencia suficiente para darse cuenta.

Como si fuera poco, el link en el tweet lleva a la página oficial de Saints Row, que está bajo renovación y lo único que muestra es la imagen de "rebooting". Además, la cuenta oficial de Saints Row le contestó a Keighley con una imagen de su ya icónica cara al ver el trailer de Elden Ring en The Game Awards 2020.

Saints Row, para quienes no saben, es una serie de juegos de acción y aventura desarrollados por Volition. Tuvieron su primera entrega en 2006, y salieron tres secuelas hasta el 2013. Su último lanzamiento original fue Saints Row: Gat Out of Hell, un standalone salido en 2015.

¿Cuándo es Gamescom 2021?

El evento Gamescom 2021 comenzará el 25 de agosto con Opening Night Live, que anunciará y mostrará material de más de 30 juegos. Continuará durante el 26 y 27 de agosto, que son los días designados para el evento en sí.