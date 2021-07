Sea of Thieves se mantiene como lo más vendido en Steam por segunda semana consecutiva

Por primera vez en varios meses un juego logra mantener el número 1 en ventas en Steam en semanas consecutivas. Y no, no se trata de un "juego nuevo", sino que el reconocido Sea of Thieves, lanzado hace ya varios años, es quien logró hacerse con el preciado puesto por segunda semana al hilo.

Esto no es de extrañar, ya que el juego cuenta con promociones que reducen su precio en un 33%, además de contar con su reciente nuevo contenido de Piratas del Caribe, en la más grande colaboración que recibió el juego de Rare desde su lanzamiento.

Top 10 de ventas de la semana en Steam

1- Sea of Thieves

2- Forza Horizon 4

3- Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition

4- PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

5- Forza Horizon 4 (Ultimate Edition)

6- Rust

7- HALO: The Masterchief Collection

8- It Takes Two

9- Red Dead Redemption 2

10- Valve Index Kit VR

Forza Horizon 4 sigue viendo los beneficios de estar en la Summer Sale de Steam, a un 40% de descuento y tanto su versión Standard como Ultimate se metieron entre los cinco juegos más vendidos. Además, cuenta con el hype generado por Xbox en la presentación del Forza Horizon 5 que se lanzará a final de año.

Finalmente, la Summer Sale de Steam acapara la mayoría de los otros puestos del Top, con muchos juegos que se repiten como PUBG, Sekiro Shadows Die Twice, HALO, It Takes Two y Rust, todos ellos con importantes descuentos en la tienda.

Por otra parte, Red Dead Redemption 2 se ganó un lugar en la lista, y desbancó de la misma a Horizon: Zero Dawn que la semana pasada había sido el segundo juego más vendido en Steam, pero que en ésta semana no entró ni en el Top 10.

Lee También