Sea of Thieves tendría otra colaboración con Disney además de Piratas del Caribe

La popularidad de Sea of Thieves ha ido incrementando con el paso de los años, y no es de extrañar, ya que el juego ha evolucionado muchísimo y Rare no para de entregarnos actualizaciones. Aún así, todo explotó con la llegada de Piratas del Caribe al juego, algo anunciado en la E3 2021, y parece que no será la única franquicia de Disney en aterrizar en el juego.

La colaboración fue más que bien recibida por los fanáticos, que a pesar de estar disfrutando de todas las características nuevas y la historia de Jack Sparrow dentro de Sea of Thieves, ya están esperando las próximas novedades, las cuales también provendrían de Disney.

Al menos así lo dejó entender el reconocido insider WalkingCat en su cuenta de Twitter. Este insider suele dar a entender cosas sobre información que ya maneja, por lo que su comentario de "además de Piratas del Caribe, hay una cosilla más de Disney que también llegará a Sea of Thieves" ha esperanzado a los fanáticos.

¿Cuál será la próxima colaboración de Disney y Sea of Thieves?

Las opciones no son tantas, y la más obvia y lógica sería que el Capitán Garfio se presente en Sea of Thieves. Tal vez no sea algo tan colosal como la actualización de Piratas del Caribe y tan sólo se trate de un aspecto. O no, podría llegar toda la isla de Nunca Jamás al juego. Por lo pronto son puras especulaciones y tendremos que esperar a confirmación oficial por parte de Rare o Disney antes de descubrir si WalkingCat está en lo cierto o no.

