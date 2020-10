Todo sobre Seraphine, nueva campeona de League of Legends: habilidades, lanzamiento y más

Ayer Riot confirmó oficialmente a Seraphine como nuevo personaje de League of Legends, que llegará con una estrecha relación al grupo K/DA en el evento K/DA All Out que será el próximo que se realice en el MOBA de Riot Games.

HABILIDADES

Y hoy fue el gran día de revelaciones, horas atrás se filtraba un video con las habilidades de Seraphine pero sin las descripciones de qué haría cada una, y hace instantes llegó por parte de Riot una confirmación de estas habilidades y nos revelaron qué hace cada una de ellas.

PASIVA - Presencia Escénica

Cada tercera habilidad básica de Seraphine sufrirá un eco, por lo que se lanzará automáticamente por duplicado. Además, cada vez que utilice una habilidad con un aliado cerca, creará una Nota. Cada Nota le da a sus ataques básicos mayor rango y daño mágico adicional, lo cual consumirá la nota.

Q - Nota Alta

Seraphine proyecta una nota pura, causando daño mágico que incrementa según el porcentaje de la vida faltante del objetivo.

W - Sonido de Ambiente

Seraphine rodea a sus aliados cercanos en una canción, lo cual le otorga a ella misma y a sus aliados velocidad de movimiento y un escudo. Si Seraphine ya tiene un escudo, puede curar a sus aliados cercanos, recuperando vida basado en cuantos aliados tiene cerca.

E - Beat Drop

Seraphine desata una fuerte onda de sonido, causando daño mágico a los enemigos en una línea y ralentizándolos. Si los enemigos ya están ralentizados, son inmobilizados y si ya estaban inmobiizados serán aturdidos.

R - Repetición

Seraphine toma el escenario, proyectando una fuerza cautivante que encanta a los enemigos y les causa daño mágico. Cualquier campeón impactado (aliados incluídos) se transforman en parte de la performance, extendiendo el rango y garantizando a los aliados Notas máximas.

ASPECTO DEFINITIVO

De Piltover al mundo, Seraphine llega como parte del Grupo K/DA y su primer aspecto será un aspecto definitivo, el cual podrá evolucionar hasta tres veces, y que reflejará sus diferentes etapas como cantante, a lo largo de su carrera.

Después de comprar a Seraphine K/DA ALL OUT, comenzarás con ella como la vimos al iniciar su viaje en redes sociales: una artista creando música desde su habitación con unos cuantos seguidores al pendiente de su historia.

Al completar tres misiones de su línea, desbloquearás a la Seraphine que descubrió Evelynn: una artista con más confianza que tiene sus propios fans y con un talento que nadie puede negar.

Por último, pero no menos importante, cuando completes las siguientes dos misiones de su línea, desbloquearás a la Seraphine que colabora con K/DA y que ya es una estrella del pop, con fans en todo el mundo.

FECHA DE LANZAMIENTO

La llegada de Seraphine a League of Legends se dará en el parche 10.22 del juego, que se lanzará el próximo 28 de octubre. Aunque todavía no fue definido si se lanzará exactamente el día de la llegada del nuevo parche o con uno o dos días de retraso.

