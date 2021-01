Ésta es la skin de TheGrefg en Fortnite ¡Se lanza el 16 de enero!

La Serie de Ídolos de Fortnite fue posiblemente una de las mejores ideas que jamás tuvo Epic Games, con skins para Ninja, Loserfruit y Lachlan, pero definitivamente la más hypeada y esperada fue la de TheGrefg. Casi un año después de su primer anticipo, la skin del streamer español finalmente fue revelada.

Ante más de dos millones de personas que presenciaron el directo en vivo, TheGrefg enseñó finalmente su skin de Fortnite, que luce así:

Pero claro, no será la skin de TheGrefg básica la única que tendramos, ya que será reactiva e irá progresando a medida que elimines enemigos en la partida, y tanto la skin como la mochila, que serán las bolas antigravitatoriales, mejorarán, hasta verse de la siguiente manera:

El lote de TheGrefg también contará con un pico especial con un mando en la punta y un baile especial, el cual fue presentado en exclusiva en el directo. La skin de TheGrefg estará disponible en la Tienda del 16 de enero de 2021 en Fortnite y 17 de enero en España.

THE GREFG's emote: pic.twitter.com/dk4MApmHwr — FortTory - Fortnite Leaks & News (@FortTory) January 11, 2021

Además, habrá un mapa especial con un Modo Creativo, y los 100 mejores tiempos recibirán la skin gratuita. Tendrán tiempo para hacerlo hasta el lanzamiento de la skin el próximo 16 de enero.

Pero no será la única manera de conseguir la skin gratuita, ya que también habrá un torneo llamada "The Floor is Lava", con el cual los jugadores podrán competir los días 14 y 15 de enero para conseguir la skin de TheGrefg como recompensa.

