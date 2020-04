Sony devuelve el dinero a todos los que habían preordenado The Last of Us 2

The Last of Us Part II pasó de ser el juego más esperado por toda la comunidad en este 2020 a ser la mayor decepción para los fanáticos, luego de que el juego se retrasara de febrero a mayo, en principio, y luego por motivos mayores, el lanzamiento quedara momentáneamente cancelado, ya que no será lanzado "hasta nuevo aviso", como confirmaron desde Sony y Naughty Dog.

Esto generó un montón de dudas en la comunidad y, principalmente, en aquellos que decidieron reservar el juego de manera anticipada, para poder tenerlo desde el día 1, ya que están hace más de 7 años esperando la continuación del primer juego, que marcó un antes y un después en el mundo de los videojuegos y del enfoque de Sony, que comenzó a centrarse en juegos exclusivos para PlayStation mucho más después del éxito del primer título.

En fin, ante la situación actual, Sony decidió que reembolsará a todos los usuarios que hayan preordenado The Last of Us Part 2, y en el blog de Soporte de Sony se encuentra en primera plana un cartel con la siguiente leyenda: "Se posterga el lanzamiento de The Last of Us Part II y Iron Man VR. Todos los que hayan adquirido la reserva digital recibirán un reembolso de forma automática. Revisa tu casilla de correo electrónico para obtener más información."

De esta manera, todos aquellos que hayan adquirido la reserva digital ya deberían haber sido notificados para ver cómo proseguir en el reembolso por parte de Sony del dinero gastado en The Last of Us Part II. Definitivamente no es lo que se esperaba, pero es entendible la forma de proceder por parte de Sony, que quiere que el juego llegue a todos sus jugadores en tiempo y forma idéntica.

