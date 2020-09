Sony lanza un nuevo spot televisivo de la PS5 "Jugar no tiene límites"

La nueva generación de consolas se acerca a pasos agigantados, y tanto Microsoft como Sony están haciendo todo lo posible para que los gamers se decanten por ellos en lo que consideran su visión del futuro de los videojuegos.

Es por eso que han estado lanzando nuevos anuncios y cinemáticos en estas semanas, promocionando sus consolas. En esta ocasión, nos toca compartir el más reciente spot publicitario de Sony, con la PlayStation 5 como centro de atención, bajo el lema "The Edge - Play Has No Limits".

Desde Sony explicaron que: "A través de este anuncio, se materializa la idea de Play Has No Limits mediante una metáfora visual evocativa con los jugadores, que nos lleva a una aventura que jamás nadie pensó que sería posible."

Este miércoles se llevará a cabo el evento PS5 Showcase, donde se presentará la PS5 en versión negra, la alineación de juegos que saldrá con la PS5 y, posiblemente, su fecha de lanzamiento oficial y precio definitivo.

