Sony revela que Marvel's Spider-Man Miles Morales será una expansión para PS5

Una de las grandes presentaciones en el evento El Futuro de los Videojuegos que realizó Sony el pasado jueves fue la revelación de Marvel's Spider-Man: Miles Morales, lo que aparentaba ser un nuevo juego de la saga de Insomiac Games, luego del gran éxito del juego original para PlayStation 4.

Sin embargo, en una reciente charla con el portal The Telegraph, desde Sony confirmaron que el juego no será una secuela completa. En su lugar, será una expansión para el juego original en una remasterización para PlayStation 5.

"Creo que puedes llamarlo una expansión y una mejora del juego previo. Hay un componente sustancial de Miles Morales, que es el elemento de la expansión, pero también dentro del juego hay mejoras importantes para el juego y el motor, utilizando algunas de las principales tecnologías y características de la PlayStation 5", explicó Simon Rutter, Vicepresidente de Sony Europe Business.

Por el momento Sony no reveló si la expansión también estará disponible en la versión de PlayStation 4 del juego, aunque parece improbable ya que por lo que vimos, la expansión está diseñada para explotar las características de la consola de nueva generación. No obstante, no podemos descartarlo por el momento.

Lee También