Dentro del fútbol mundial está todo inventado dicen los grandes experimentados. En este caso, la Liga 1 de Perú también entra dentro de este análisis. Por esa razón, seguramente dejaron de crear corrientes sorpresivas en Alianza Lima, y apuestan por un personaje de peso, totalmente confiable. La llegada de Franco Navarro es eso, cuidar el nombre del club, por encima de todo. Bajo esa situación, poner en contexto cualquier decisión que se tome a corto o mediano plazo, será más que importante.

¿Cómo se fichará de ahora en adelante dentro de Alianza Lima?

En una charla con Alianza Play, el nuevo director deportivo explicó su función como tal: “El objetivo principal es que el equipo encuentre una identificación permanente, que el proyecto que va a ser desde las raíces de los menores. Vamos a evaluar y acercar gente identificada con el club que tenga esa capacidad y ganas de trabajar. Que sea un proyecto sostenido a largo plazo y armar un equipo para encontrar y conseguir el objetivo que todos queremos. Estar en una posición de honor que este equipo merece”.

De la misma manera, Franco Navarro, precisó cómo estarán contratando lo más pronto posible en el mercado de pases. Y qué tipo de profesionales vestirán la camiseta de Alianza Lima muy pronto. Marcando la pauta, de cómo se trabajará en su gestión, al día de hoy: “Los buenos jugadores, donde los podamos encontrar y podamos incorporar en las posiciones que el nuevo cuerpo técnico requieran, los vamos a buscar. Normalmente, es en Argentina, Uruguay, Colombia o Brasil”.

¿Cuál es la función de Franco Navarro en Alianza Lima?

Por eso, el director deportivo, al ser un fan del cuadro blanquiazul. Intentará equivocarse lo menos posible, para así conseguir las metas establecidas a final de temporada. Las cuales tienen que ver con el ambiente local, y también a nivel internacional, sin duda alguna: “Entiendo y siento lo mismo cuando, siendo hinchas del club, no se logran los objetivos. Pero no hay tiempo de mirar para atrás, si no hay que pasar la página rápidamente y prepararse para los próximos retos”.

Como broche de oro, para cerrar como manda la historia. Franco Navarro también explicó que pondrá toda su experiencia al servicio de Alianza Lima: “Esperemos que sea con toda naturalidad (experiencia). Todo lo que hemos hecho en el fútbol, dirigiendo, jugando, poderla plasmar desde otra visión, tratando de darle tranquilidad y seguridad al cuerpo técnico que va a encargarse de la dirección del equipo, que el equipo se dedique simplemente a trabajar”.

Alianza Lima buscará mejorar su plantel. (Foto: IMAGO).

¿Qué dicen en Universitario de Deportes sobre Franco Navarro?

El cuadro merengue opinó de este asunto, mediante su administrador temporal. El mismo Jean Ferrari habló con la prensa sobre su ex entrenador, con total respeto: “Es una de las pocas cosas que ha hecho bien Alianza. Llevar a Franco Navarro va a ser divertido, a Franco lo quiero mucho. Solo tengo palabras de elogio para él. Una persona con muchísima trayectoria, con mucho conocimiento de fútbol, con una línea la cual además yo comparto. Creo que va a ser un año divertido”.

