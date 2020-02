Sony se retira de dos eventos debido al Coronavirus ¿Cuándo presentarán la PS5?

La revelación de la PlayStation 5 por parte de Sony se vuelve una incógnita cada vez más grande, en esta ocasión debido al anuncio por parte de la compañía, en el cual revelan que decidieron "cancelar su participación" en los eventos PAX East y GDC que tenían pactados para los próximos días.

En el mismo Blog de PlayStation en el que detallaban las fechas y participación en el evento PAX East de Boston, Sony lanzó una actualización anunciando la decisión:

"Hoy, Sony Interactive Entertainment ha tomado la decisión de cancelar su participación en PAX East en Boston este año debido a las crecientes preocupaciones relacionadas con COVID-19 (también conocido como "Coronavirus"). Sentimos que esta es la opción más segura ya que la situación cambia diariamente. Estamos decepcionados por tener que cancelar nuestra participación en este evento, pero la salud y seguridad de nuestra fuerza de trabajo en todo el mundo es nuestra máxima preocupación".

Sony tenía planeado hacer una gran demostración de juegos anticipados que serán lanzados a lo largo del 2020 en PAX East, con demos de juegos como The Last of Us Part 2, Iron Man VR, Final Fantasy VII Remake y Spelunky 2.

Por su parte, la presentación en la Game Developers Conference (GDC) que se llevará a cabo en San Francisco, también quedó cancelada por el motivo mencionado anteriormente. En este evento, Sony planeaba lanzar noticias sobre Death Stranding, pero seguramente las revelarán de otra manera.

Estas dos bajas, sumadas a la de la E3 2020, indican que Sony no ha participado de tres de las más importantes convenciones de la industria este año, y a pesar de que no se esperaba una revelación oficial de PlayStation 5 en ninguno de los eventos, sí podíamos imaginar algún guiño a la revelación que ahora los analistas estiman que se realizará a mediados de marzo.

