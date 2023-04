Sorteo de Grupos del MSI 2023 de League of Legends

Luego de lo que fue la final del Spring Split 2023 de la LEC de League of Legends, el sorteo del próximo torneo internacional, el Mid-Season Invitational 2023, se llevó a cabo.

Con Rekkles como personalidad destacada invitada, los grupos del Play-In fueron sorteados y los ocho equipos participantes de esta primera etapa ya conocen a sus rivales en los enfrentamientos al mejor de 3 que endrán en las primeras rondas.

Así es como quedaron los grupos del Play-In:

Grupos Play-In MSI 2023

GRUPO A

• A: Movistar R7 (LLA) vs BiliBili Gaming (LPL)

• B: GAM Esports (VCS) vs Golden Guardians (NA)

• C: Ganador A vs Ganador B *Ganador avanza al Main Stage

• D: Perdedor A vs Perdedor B

• E: Perdedor C vs Ganador D *Ganador avanza al Main Stage

GRUPO B

• A: LOUD (CBLOL) vs G2 Esports (LEC)

• B: DetonatioN FocusMe (LJL) vs PSG Talon (PCS)

• C: Ganador A vs Ganador B *Ganador avanza al Main Stage

• D: Perdedor A vs Perdedor B

• E: Perdedor C vs Ganador D *Ganador avanza al Main Stage

El Mid-Season Invitational 2023 de League of Legends tendrá lugar del 2 al 21 de mayo en Londres, capital del Reino Unido.