Stranger of Paradise, un spin-off de Final Fantasy, se presenta en la E3 2021

No, no hubo revelaciones sobre el nuevo Final Fantasy en la presentación de la E3 2021 de Square Enix. Sin embargo, la compañía nos presentó un spin off de la franquicia que llegará el próximo año bajo el nombre de Stranger of Paradise.

Este juego le da un giro a la franquicia Final Fantasy, y esto lo pudimos ver con un gameplay revelado por parte de los desarrolladores, el cual es bastante extenso y muestra gran parte de la jugabilidad. SIn embargo, no nos revela demasiado sobre la historia.

Lo que sí sabemos es que el personaje principal se llamará Jack, y tendrá como aliados a Ash y Jed en ésta historia. Su objetivo será vencer al Caos y abrir las puertas de su santuario. Sin embargo, tienen dudas... ¿son realmente los Guerreros de la Luz que la profecía anticipaba?..

El juego está siendo desarrollado por varios de los veteranos que trabajaron en Final Fantasy VII Remake, junto al estudio Team Ninja, que busca entregar una nueva visión sobre Final Fantasy con esta historia del irugeb de Final Fantasy.

Stranger of Paradise se lanzará para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC en 2022, y llegará con una demo anticipada para PlayStation 5 que se lanzará este 24 de julio.

