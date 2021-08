The Dark Pictures: House of Ashes presenta un nuevo trailer en Gamescom 2021

Bandai Namco ha encontrado en The Dark Pictures una de las mejores franquicias del último tiempo, con el estilo de juegos dramáticos interactivos, donde cada decisión afecta a todo lo que sucede en el resto de la historia que recorren los jugadores.

En House of Ashes, eso se llevará al siguiente nivel, ya que no sólo cada decisión afectará a la historia, sino que el desempeño de los jugadores en los minijuegos que tendrá el título provocará cambios en todo lo que suceda posteriormente.

Luego de su presentación inicial en el Summer Game Fest, que abrió la E3 2021, la Opening Night Live de Gamescom 2021 fue el lugar elegido para la presentación de un nuevo trailer del juego, el cual puedes ver a continuación:

The Dark Pictures: House of Ashes estará disponible para PC y consolas de actual (PS4 y Xbox One) y nueva generación (PS5 y Xbox Series X|S) a partir del próximo 22 de octubre de 2021.