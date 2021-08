De un tiempo a esta parte, Geoff Keighley se ha convertido en una de las caras más reconocidas de la industria de los videojuegos, como anfitrión de varios eventos, y especialmente de las noches de apertura de las ferias más importantes. Ya lo hizo con la E3 2021 y ahora hará lo propio con la Gamescom 2021.

El evento que tendrá a Keighley como host es la Opening Night Live de la Gamescom 2021, que se llevará a cabo este miércoles 25 de agosto, y contará con anuncios y revelaciones sobre más de 30 videojuegos, entre los que se destacan:

• Call of Duty: Vanguard

• Death Stranding: Director's Cut

• Far Cry 6

• Genshin Impact

• LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

• Saints Row

• SIFU

• TMNT: Shredder's Revenge

Fecha y Hora para la Gamescom 2021 Opening Night Live

La Gamescom 2021 Opening Night Live se llevará a cabo este miércoles 25 de agosto en el siguiente horario en los respectivos países:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 13:00hs

• Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile: 14:00hs

• Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:00hs

• Estados Unidos: 14:00hs (zona ET) / 11:00hs (zona PST)

• España: 20:00hs

Podrás seguirlo por los canales oficiales de Twitch y de YouTube del evento.