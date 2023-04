Ahora que The Last of Us Parte 1 está en PC, los jugadores pueden reemplazar la cara de Joel Miller por la de Pedro Pascal, quien lo interpreta en la serie.

The Last of Us Parte 1 recibe un mod para jugar con Pedro Pascal

The Last of Us

The Last of Us

The Last of Us Parte 1 ya salió en PC, y como era de esperarse, no tardaron en llegar los mods. Si bien el port fue criticado por sus problemas técnicos, la llegada del juego a esta plataforma se aprovechó para modificarlo en distintas formas, y uno de los mods convierte a Joel Miller en Pedro Pascal.

Recordamos que el actor chileno lo interpretó en la serie de The Last of Us en HBO, y uno de los puntos más alabados fue cuánto se parecía físicamente al personaje del videojuego. En este caso lo llevan más allá y colocan el modelo de la cara de Pascal para reemplazar a la cara original de Joel.

Más arriba puedes ver el resultado del mod, creado por Specilizer y Alpha Studios. La cara está bien hecha aunque en algunas ocasiones parece glitchearse, y la realidad es que es un poco raro verla con la voz de Joel Baker.

Pero de todas formas los fanáticos de Pascal deberían estar contentos de poder usarlo en el juego, y quizás convenza a más fans de la serie a jugar el título. Naughty Dog, por su parte, continúa actualizando el port de PC de The Last of Us Parte 1 para que esté en el mejor estado posible.