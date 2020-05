The Witcher III: Wild Hunt podría ser el nuevo juego gratuito en la Epic Games Store

No pasaron ni siquiera 12 horas desde que Epic Games decidió incluir en su tienda la descarga gratuita de uno de los juegos más populares en la industria, GTA V, y ya se empezó a rumorar sobre el siguiente título que publicarían después del exitoso título de Rockstar Games. Este último generó revuelo en las redes sociales y, según informaron, provocó la caída de Epic Games Store debido a la alta demanda de usuarios dentro del servidor descargando el mismo archivo del Grand Theft Auto.

No contentos con el furor generado con el GTA, Epic Games volvería a estallar todo con la próximo inclusión de su juego gratuito. Como es conocido, cada semana ponen a disposición del público la descarga, sin costo alguno, de un juego dentro de su tienda. Hasta hora, el mayor golpe lo dieron con el ya mencionado juego de Rockstar Games. Para la tercera semana de mayo vendría, nada más y nada menos que un 'Game of The Year': The Witcher. Wild Hunt.

Recientemente, esta saga de videojuegos cobró bastante relevancia luego de que Netflix lanzara la serie actuada del brujo más famoso en la industria del 'gaming'. Ahora, Geralt de Rivia volvería a nuestras vidas si se confirma el rumor de que Epic Games Store publicará la descarga gratuita de uno de los mejores títulos que se hayan disfrutado en consolas como la PlayStation y Xbox.

La cuenta oficial de Epic Games publicó accidentalmente un video anunciando GTA V gratis en su plataforma, y luego borró el tweet. Así que podemos considerar que es oficial.



Por otra parte, otro rumor indica que The Witcher 3: Wild Hunt podría ser regalado también en un futuro. pic.twitter.com/RwFcebNIcQ — Krozth (@Krozthh) May 14, 2020

En su momento, este juego desarrollado por CD Projekt RED fue galardona con un muchísimos premios que lo convirtieron en uno de los mejores videojuegos en la historia de la industria. La trama, jugabilidad, historia, personajes, música, gráficas y demás elementos integrales y vitales del títulos fueron todos aclamados en su momentos convirtiéndolo en el juego del año en 2015. Ahora volvería para arrasar la Epic Games Stores su deciden publicarlo de forma gratuita para descargar en PC.

Lee También