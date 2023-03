No hay que ser demasiado listo para darse cuenta que Ibai Llanos está lidiando con una enfremedad peligrosa como es la obesidad, y eso es algo que el propio streamer sabe, y que en más de en una ocasión se ha puesto como meta superar. Sin embargo, es mucho más difícil de lo que parece, y así se lo hizo saber a sus detractores.

Ibai se propuso iniciar un cambio físico algunos meses atrás al construir un gimnasio en su nueva casa, y contratar a un entrenador personal. Sin embargo, en un reciente video destacó que las últimas semanas han sido complicadas y que ha bajado el ritmo de su entrenamiento.

Esto llevó a algunos malintencionados a comentar que Ibai tiene todas las comodidades y aún así no es capaz de completar el objetivo y sólo pone excusas. Un comentario insólito, sabiendo que la obesidad, como cualquier enfermedad, no es algo que se supera facilmente.

El comentario llegó al propio Ibai, quien en Twitter decidió responder y salió con los tapones de punta a enfrentar a sus detractores. "Fracasa quien no lo intenta. Nunca llames fracasado a alguien que no para de intentarlo una y otra vez. Tampoco lo he dejado. Entrené ayer y he entrenado hoy. Voy a ponerme estos tweets en mi habitación para leerlos cada mañana", comentó en réplica al tweet.

Ibai tiene como objetivo llegar a participar de La Velada del Año 4, que sucederá en algo más de un año y medio, aunque resulta complicado que le den los tiempos para llegar en condiciones óptimas, ya que todo acto de bajar tanto de peso tiene un largo camino y ciertas consecuencias con el estado físico que luego deben ser trabajadas con otro tipo de entrenamiento. No obstante, el gigante noble ha conquistado todo objetivo que se ha propuesto en su vida, y tarde o temprano también conquistará este.