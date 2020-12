PS5 | Juegos gratuitos para descargar en PlayStation 5

La PlayStation 5 fue lanzada algunas semanas atrás por Sony, pero aún no tenemos una selección muy amplia de nuevos juegos de los cuales elegir, ya que es algo que irá creciendo con el tiempo. Sin embargo, todavía nos podemos encontrar con varios títulos interesantes para jugar de la generación pasada. Y, especialmente, varios juegos gratuitos que se ven bastante atractivos.

JUEGOS GRATUITOS EN PLAYSTATION STORE

Hay algunos juegos que ya dieron el salto a la próxima generación y que también estaban disponibles gratis en PS4, por lo que podrás seguir disfrutándolos sin costo en PS5. Estos juegos son:

• Astro's Playroom (Instalado en la consola)

• Fortnite

• Rainbow Six Siege

• Warframe

• War Thunder

• Share Factory Studio (Aplicación)

JUEGOS GRATUITOS PS PLUS

Si cuentas con la suscripción de PS Plus, cada mes podrás descargar nuevos juegos gratuitos en tu consola. Recuerda que los juegos estarán disponible por tiempo limitado.

• Bugsnax (Hasta el 4 de enero de 2021)

• Just Cause 4 (Hasta el 4 de enero de 2021)

• Rocket Arena (Hasta el 4 de enero de 2021)

• Womds Rumble (Hasta el 4 de enero de 2021)

JUEGOS GRATUITOS PS PLUS COLLECTION

Los usuarios de PS Plus contarán con PS Plus Collection en PlayStation 5. Se trata de una colección con los mejores títulos de PS4 para jugarlos gratis en la consola de nueva generación, aunque será la versión de PS4 con tan sólo tiempos de carga reducidos. La lista podría incrementar en el futuro, pero por el momento cuenta con los siguientes juegos:

• Batman: Arkham Knight

• Battlefield 1

• Bloodborne

• Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition

• Crash Bandicoot N. sane Trilogy

• Days Gone

• Detroit: Become Human

• Fallout 4

• Final Fantasy XV

• God of War

• Infamous: Second Son

• Monster Hunter World

• Mortal Kombat X

• Persona 5

• Ratchet & Clank

• Resident Evil 7: Biohazard

• The Last Guardian

• The Last of Us Remastered

• Uncharted 4: A Thief’s End

• Until Dawn

La lista de juegos incrementará con el correr de las semanas y meses, a medida que los desarrolladores puedan ir trabajando en optimizar sus títulos a la nueva generación.

