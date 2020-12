Marvel's Spider-Man: Miles Morales es lo más vendido en el primer reporte de PS5

La PlayStation 5 cumple su primer mes en el mercado en Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá), Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda y es por eso que Sony ha entregado los primeros reportes sobre las ventas de juegos para su consola de nueva generación.

Si bien no hay números exactos de las ventas de cada juego, sí podemos hacernos una idea de la ubicación que cada juego tiene en Estados Unidos y en Europa, donde apenas lleva dos semanas en vigencia la consola PS5.

Estos fueron los juegos preferidos por los jugadores en PlayStation Store durante noviembre: https://t.co/8A7nXYg6qN pic.twitter.com/ZETLtpV2oM — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) December 9, 2020

Hay dos juegos que destacan sobre el resto: Marvel's Spider-Man: Miles Morales y Call of Duty: Black Ops Cold War, como los dos títulos más vendidos tanto en Norteamérica como en Europa durante estos primeros días de la consola. Siempre considerando que el muy bien recibido Astro's Playroom es un juego que ya viene instalado y no necesita ser comprado.

JUEGOS MÁS DESCARGADOS DE PS5

ESTADOS UNIDOS

1- Marvel's Spider-Man: Miles Morales

2- Call of Duty: Black Ops Cold War

3- Demon's Souls

4- Assassin's Creed: Valhalla

5- NBA 2K21: Next Generation

6- Sackboy: A Big Adventure

7- Godfall

8- Watch Dogs: Legion

9- Mortal Kombat 11

10- Devil May Cry 5 Special Edition

EUROPA

1- Call of Duty: Black Ops Cold War

2- Marvel's Spider-Man: Miles Morales

3- Assassin's Creed: Valhalla

4- Demon's Souls

5- Watch Dogs: Legion

6- Borderlands 3

7- NBA 2K21: Next Generation

8- Sackboy: A Big Adventure

9- Godfall

10- WRC 9 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP

Con estos primeros números lo que tenemos en claro es que los cuatro juegos más destacados, donde a los dos que ya mencionamos podemos sumar el Assassin's Creed: Valhalla de Ubisoft y el exclusivo para PS5, Demon's Souls: Remake, como los mejores juegos de PlayStation 5, al menos en el primer reporte que nos entrega Sony.

Lee También