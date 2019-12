Tormenta de Nieve azota Fortnite durante Navidad ¿Cómo jugar en la ventisca?

Navidad llegó y el mapa de Fortnite no sólo se cubrió de blanco por la nieve, sino que una fuerte ventisca está azotando la isla durante las partidas, con ráfagas intermitentes que cambian por completo las partidas, ya que reducen la visión casi por completo.

Extrañamente, la característica no se había filtrado, aunque sí fue anticipada por Fortnite en la pantalla de carga, donde en uno de los monitores hacen referencia a una Tormenta de Nieve.

La tormenta de nieve no sucede todo el tiempo y tampoco parece tener un patrón. A diferencia del año pasado, donde una niebla fue añadida por Epic Games, y los jugadores no estaban muy contentos de no poder ver durante toda la partida, en esta ocasión las ventiscas son mucho más divertidas para jugar.

Por ejemplo, al rotar hacia la zona, mientras sólo puedes ver a diez pasos delante tuyo ý cuando finaliza la ventisca te encuentras con otro jugador de repente. Si todavía no entraste a Fortnite, ésto es con lo que te encontrarás:

La mejor manera de sacarle provecho a las tormentas de nieve es aprovechar para rotar o acercarte a zonas con botín, ya que no tendrás que preocuparte por ataques a larga y media distancia. Eso sí, cuando vez que está a punto de terminar, ponte a resguardo para poder revisar hacia todos los lados antes de continuar, para asegurarte de no estar en peligro.

Lee También