Siguen llegando juegos nuevos de todo tipo a Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de Microsoft que cada vez se hace más esencial para los gamers. En esta ocasión confirmaron la primera tanda de títulos que estarán sumándose en mayo del 2023, y son cuatro juegos.

Además de hoy añadir a Redfall, que tuvo un polémico lanzamiento, también tendremos otras novedades en estos días. Son pocos juegos pero de calidad: sobre todo recomendamos a los RPGs que conforman Shadowrun Trilogy, y el simulador inmersivo Weird West.

Juegos nuevos de Xbox Game Pass - Mayo 2023

Estos son todos los juegos que se anunciaron hoy, y estarán disponibles durante las próximas semanas en Xbox Game Pass:

4 DE MAYO

• Ravenlok (Xbox, PC y nube)

8 DE MAYO

• Weird West: Definitive Edition (Xbox Series X/S)

9 DE MAYO

• Shadowrun Trilogy (PC)

11 DE MAYO

• Fuga: Melodies of Steel 2 (Xbox, PC y nube)

Juegos que dejan Xbox Game Pass - Mayo 2023

Como cada mes, también hay títulos que abandonan el servicio. En el caso de mayo del 2023, son los siguientes:

16 DE MAYO

• My Friend Pedro (Xbox, PC)

• Before We Leave (Xbox, PC)

• Hearts of Iron 4 (PC)

• Umurangi Generation Special Edition (Xbox, PC)

• Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Xbox, PC)