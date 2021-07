Una vez más, como es costumbre, Xbox ha anunciado la tanda de juegos gratis del mes para su servicio Games With Gold. No es ningún secreto que han flaqueado más de una vez con lo que se ofrece, pero en este caso las propuestas son interesantes.

Los juegos gratis de Xbox Games With Gold para agosto del 2021 serán: Darksiders 3, Yooka-Laylee, Lost Planet 3, y Garou: Mark of the Wolves. A continuación te contamos desde cuándo hasta cuándo podrás conseguirlos gratis en Xbox One y Xbox Series X|S.

Darksiders 3

• Del 1 al 31 de agosto.

Yooka-Laylee

• Del 16 de agosto al 15 de septiembre.

Lost Planet 3

• Del 1 al 15 de agosto.

Garou: Mark of the Wolves

• Del 16 al 31 de agosto.

En la lista destacan los primeros dos: un genial RPG de acción y un plataformero de culto, ambos con un valor combinado de U$S100. Definitivamente vale la pena conseguir los juegos de este mes, que llegan poco después de uno de los mejores meses de la historia para Xbox.