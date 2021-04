Ya disponible el nuevo juego GRATIS de la Epic Games Store

Como cada jueves, Epic Games nos entrega un nuevo título gratuito en su tienda de PC, y en ésta ocasión el juego destacado no es otro que 3 out of 10: Season Two. Se trata de un título bastante entretenido, que no busca destacar por sus gráficos, historia o jugabilidad, pero será un gran pasatiempo.

Desarrollado por Shovelworks Studios, la saga 3 out of 10 nos entrega juegos hilarantes y absurdas, con cosas inverosímiles que suceden dentro de un mundo donde te pondrás en la piel de un desarrollador de la compañía que busca crear un juego que supere los 3 puntos de valoración.

El título está repleto de minijuegos que serán vitales para pasar en la historia y que te permitirán pasar un buen rato disfrutando de esta segunda entrega de la franquicia.

Esto es lo que necesitará tu PC para correrlo:

REQUISITOS MÍNIMOS

Sistema Operativo: Windows 7/8/10 de 64bits

Procesador: Intel Core i5 o AMD FX a 3,0 GHz

Memoria: 8 GM de RAM

Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible

DirectX: Version 11

Tarjeta Gráfica: Nvidia GTX 660 o AMD Radeon HD 7870 con 2 GB de VRAM

REQUISITOS RECOMENDADOS

Sistema Operativo: Windows 7/8/10 de 64bits

Procesador: Intel Core i5 o AMD FX a 3,5 GHz

Memoria: 8 GB de RAM

Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible

DirectX: Version 11

Tarjeta Gráfica: Nvidia GTX 960 o AMD Radeon HD 7990 con 4 GB de VRAM

Lee También