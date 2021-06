Ya disponible en Grounded la versión 0.10.0, con nuevas construcciones, zonas, y un jefe

Hace ya casi un año se estrenó Grounded en PC y Xbox One. Lo nuevo del estudio Obsidian se trataba de un juego de supervivencia, y si bien recibió buenas críticas, muchos notaron el poco contenido que tenía al ser de acceso anticipado. Ahora se rellena bastante la experiencia con la actualización 0.10.0, disponible ya mismo.

Ya se puede jugar en PC, Xbox One y Xbox Series X|S la actualización "Shroom and Doom" para Grounded. Para quienes no sepan, la premisa de este juego cooperativo es que los jugadores son de tamaño diminuto, y deben sobrevivir a las distintas amenazas que se encuentran en el patio de una casa. Con Shroom and Doom, los peligros crecen y se diversifican, así como aumentan las posibilidades.

La protagonista del parche es Broodmother, el primer gran jefe de Grounded. Se trata de una enorme araña, cuyas características visuales por suerte se pueden cambiar con el "modo aracnofobia". También hay una nueva área: el Haze Lab, un laboratorio en el que no solo tendremos nuevas tecnologías sino también más contenido de historia.

Los jugadores podrán tener mascotas a partir de ahora, algo que ha sido pedido por la comunidad desde su lanzamiento. Habrá que domar y nombrar a las criaturas con las que nos encontramos para tener una mascota. Además, se suma la posibilidad de cosechar hongos para conseguir comida y material de construcción.

¿Qué más trae de nuevo a Grounded la actualización Shroom and Doom?

Hay montones de otras novedades, como nuevas construcciones, recetas, armas, materiales, y mucho más. Recordamos que todo esto se puede conseguir en todas las plataformas: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, y todas ellas a través de Xbox Game Pass. Mientras siguen lanzando contenido de Grounded, Obsidian también está trabajando en el RPG de fantasía Avowed.

