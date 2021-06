Ya está disponible la demo de NEO: The World Ends With You en PS4 y Nintendo Switch

La espera de los fanáticos de The World Ends With You ha terminado. El juego de Square Enix de 2007 reveló el año pasado su secuela, y esta ya está disponible para jugar. Nos referimos a la demo de NEO: The World Ends With You, que ya se puede descargar y probar en PS4 y Nintendo Switch.

Las dos plataformas en las que estará disponible el juego ya tienen a la demo en sus tiendas digitales. La desarrolladora había anunciado ayer su prueba gratuita. Como nota para todos los jugadores, aclararon que el archivo de guardado con todo su progreso podrá ser utilizada en la versión final del juego.

El juego original había sido lanzado en 2007 para Nintendo DS. Transcurre en una versión alternativa del distrito Shibuya de Tokio. Tuvo como productor, diseñador y artista principal a Tetsuya Nomura, conocido por su trabajo en Final Fantasy y Kingdom Hearts. El juego fue alabado por su peculiar estética, su guion, y jugabilidad.

A lo largo de los años fue ganando cada vez más fans y apreciación, aunque una secuela tenía pocas chances de suceder porque su equipo estaba ocupado en otros proyectos. Esto fue hasta que a fines de 2020 se anunció esta secuela, que trae a un nuevo elenco de personajes creados por los mismos desarrolladores del juego original.

¿Cuándo sale NEO: The World Ends With You?

NEO: The World Ends With You se lanzará el próximo 27 de junio para PS4 y Nintendo Switch. Si bien aún no hay una fecha para la versión de PC, sabemos que esta llegará a lo largo del año. Te invitamos a leer detalles sobre los próximos lanzamientos de Square Enix este año: Guardianes de la Galaxia, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, y Life is Strange: True Colors.

