A qué hora sale Zelda: Tears of the Kingdom en todos los países

En un 2023 repleto de lanzamientos destacados, uno de los que la gente más está esperando es el de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sobre todo para aquellos que jugaron Breath of the Wild, esta nueva aventura en Hyrule promete muchísimo, y está a muy poco tiempo de salir al mercado.

Sí, es cierto que a Nintendo se le filtró, y que algunos ya están jugándolo en Switch o bien en PC (a través de medios que no recomendamos). Pero para quienes lo piensan jugar de forma oficial y digital, a continuación te comentamos desde qué fecha y hora estará disponible el título.

¿A qué hora se habilita The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en todos los países?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se desbloqueará como juego digital en Switch el 11 o 12 de mayo a esta hora según tu país:

• México: 22:00hs (11/5)

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 23:00hs (11/5)

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 00:00hs (12/5)

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 01:00hs (12/5)

• España: 06:00hs (12/5)

Estos son los horarios oficiales que dio Nintendo para el lanzamiento digital, es decir que si lo compraste o planeas adquirirlo en ese medio, lo tendrás disponible en aquella hora. Aquellos con copias físicas deberán esperar hasta el 12 de mayo para recibir su juego, o recogerlo en la tienda.