Primer speedrun del nuevo Zelda: Tears of the Kingdom ¡Lo terminan en menos de dos horas!

El lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha sido un éxito absoluto, con tanto fanáticos como la crítica encantados por la secuela del BOTW y el trabajo realizado por Nintendo. Y si bien muchos se han tomado su tiempo para disfrutar del juego, hay otros que lo disfrutan a su manera, y esa es tratar de completarlo en el menor tiempo posible.

Y un usuario de YouTube conocido como gymnast86 fue el primero en subir un gameplay del Speedrun del nuevo Zelda TOTK, marcando el primer tiempo a vencer.

Este jugador logró completar el juego en un tiempo de 94 minutos, o 1 hora y 34 minutos, lo cual marca una notable marca, principalmente si tenemos en cuenta que de momento no se conocen bugs aprovechables ni tampoco hay una guía certera de qué es lo que hay que hacer en la historia de juego.

Según explicó el speedrunner, muchas de las mecánicas utilizadas en el juego son nuevas, ya que Nintendo se encargó de corregir errores del título previo que permitían saltarse varios momentos para completarlo rápidamente.

Está claro que este tiempo es fácil de vencer, y que a medida que los jugadores descubran atajos (tanto planeados por Nintendo como bugs en el juego), este tiempo caerá.

Aún así, gymnast86 siempre podrá decir que fue el primero en vencer el Zelda Tears of the Kingdom.