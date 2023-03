Nintendo reveló algunas de las habilidades nuevas que tendrá Link en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom estrena 10 minutos de jugabilidad

En menos de un par de meses recibiremos la secuela a uno de los juegos con mejores críticas de la historia: hablamos de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno de los títulos más esperados del año. Hoy, Nintendo sacó diez minutos de gameplay nuevo del exclusivo de Switch.

Hasta ahora habíamos visto algunos tráilers y material del juego, pero no habíamos profundizado en el gameplay. Esta vez pudimos ver diez minutos de la secuela, demostrando algunas de las novedades que encontraremos.

Se hizo énfasis en los nuevos poderes de Link, que podrá usar para explorar una Hyrule reconstruida. El poder de Retroceso le dejará volver atrás la trayectoria de ciertos objetos, y así Link podrá explorar las islas flotantes.

También podrá crear armas mezclando objetos con Combinación, lo cual le dará distintos efectos. Ultramano le dejará crear vehículos y otros artefactos para explorar, e Infiltración servirá para atravesar techos.

Hay un montón de otras novedades que no revelaron todavía sobre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tal como confirmó Nintendo durante el video. Recordamos que el título llegará el próximo 12 de mayo del 2023, en exclusiva para Nintendo Switch.