Lo genial de Steam, la plataforma de distribución digital de Valve, es que nos encontramos con espectaculares ofertas de todo tipo de juegos de forma periódica. En este caso te acercamos una que vale la pena tener en cuenta, ya que se trata de un verdadero juegazo de aventura en tercera persona.

El JUEGAZO de aventura que está en su precio histórico más bajo en Steam

Hablamos de Shadow of the Tomb Raider, el título desarrollado por Eidos-Montreal y Crystal Dynamic, y publicado por Square Enix Europe. Se trata del tercer título en la trilogía moderna de este reboot, que sigue los eventos de lo que sucede en Rise of the Tomb Raider.

Este juego nos presenta el capítulo final en el origen de Lara Croft, mientras se convierte en la saqueadora de tumbas que está destinada a ser. Presenta una espectacular historia con un gameplay muy pulido, y en la tienda están ofreciendo la Definitive Edition con todo su contenido de expansiones.

Cuánto sale Shadow of the Tomb Raider en Steam y hasta cuánto dura su oferta

Shadow of the Tomb Raider se puede comprar ahora mismo por $207,90 pesos mexicanos, gracias a que se encuentra a 89% de descuento, lo que lo deja en su menor precio desde que salió. Podremos aprovechar de este bajo precio desde ahora durante un tiempo indefinido.