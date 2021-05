Filtran el posible nuevo juego gratis de la Epic Games Store para esta semana

Como bien sabemos, la Epic Games Store nos entrega un nuevo juego gratis cada semana, y si bien generalmente revela siete días antes cuál será ese juego, durante éstas últimas tres semanas, ha intentado soprendernos, y lo dio a conocer en el mismo momento en el que se lanzó la promoción. Sin embargo, una y otra vez se han filtrado, y el nuevo juego no es la excepción.

Y los juegos también han ido mejorando en cada promoción, con NBA 2K21 y Among Us la vara quedó bastante alta estas últimas dos semanas, y parece que seguirá allí arriba, ya que las últimas filtraciones indican que el nuevo juego gratuito será Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration.

Lanzado en 2016 como un relanzamiento del juego original, ésta versión es la secuela del Tomb Raider (2013) original, y cuenta con nuevos cosméticos, funciones de jugabilidad y modos de juego especiales añadidos a la versión base, lanzada para festejar los 20 años que cumplió la franquicia en aquel momento.

La filtración llega por parte del usuario KekanKok en Reddit, quien tomó una captura de un anuncio publicado por la cuenta de Facebook francesa de la Epic Games Store, donde se promocionaba el evento de Mega Sale que está activo actualmente, pero donde también se daba a conocer que Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration sería el nuevo juego gratuito para el próximo 3 de junio.

Veremos si esta filtración finalmente se transforma en realidad, por lo pronto nos quedará esperar hasta el próximo jueves para descubrirlo. Mientras tanto, puedes descargar gratis Among Us en la Epic Games Store, o aprovechar las promociones de tiempo limitado de Steam, con dos juegos gratis.

